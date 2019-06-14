В Ростовской области направят 1,5 млрд рублей на завершение строительства проблемных домов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июня. /ТАСС/. Около 1,5 млрд рублей будет выделено в 2019-2021 годах из бюджета Ростовской области на завершение строительства проблемных объектов долевого строительства в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Ростовская область является одним из регионов РФ с наибольшим числом проблемных объектов долевого строительства. По данным Минстроя, в едином реестре проблемных и потенциально проблемных объектов находятся более 300 домов, в списке пострадавших от недобросовестности застройщиков - более 2 тыс. человек. Восстановить их права власти намерены до 2021 года.

"Бюджетом Ростовской области на 2019-2021 годы предусмотрены средства для предоставления субсидий в размере 1,5 млрд рублей, которые будут направлены на завершение строительства 13 проблемных домов", - говорится в сообщении.

В частности, субсидии будут направлены объединениям дольщиков для возмещения затрат на проведение обследования технического состояния проблемного дома, а также на разработку проектной документации для завершения строительства и авансирование затрат по выполнению строительных работ.

Отмечается также, что 2 млн рублей планируется выделить инвесторам для погашения части процентов по кредитам, которые были получены для завершения и ввода в эксплуатацию проблемных домов.

"Еще 130 млн рублей область направит объединениям участников долевого строительства, компенсации инвесторам и ресурсоснабжающим организациям на техприсоединение к коммуникациям", - приводятся в сообщении слова министра строительства региона Сергея Куца.