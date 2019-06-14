Некоторые российские банки снижают ставки по ипотеке на фоне понижения ключевой ставки

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Ряд российских банков, включая Райффайзенбанк и "Уралсиб", планируют в ближайшее время снизить ставки по ипотеке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службах кредитных организаций в пятницу, после того, как ЦБ впервые с марта прошлого года понизил ключевую ставку.

В Райффайзенбанке ТАСС рассказали, что новая ставка заработает уже в понедельник. "Райффайзенбанк представит новую ставку по ипотечным кредитам в рамках госпрограммы для семей с детьми. Это будет одно из самых выгодных предложений на рынке, оно начнет действовать с 17 июня", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе банка "Уралсиб" сообщили ТАСС, что ставки по жилищным кредитам по всем программам могут быть снижены до конца месяца.

При этом в Промсвязьбанке рассказали, что кредитная организация уже понизила ставку по ипотеке. "ПСБ в пятницу снизил ставки по ипотеке на 0,6 процентных пункта, теперь минимальная ставка составляет 9,6% годовых", - уточнил ТАСС директор департамента розничного кредитования Промсвязьбанка Андрей Точеный.

По его словам, сейчас наблюдается тренд на снижение ставок по кредитам, в банке рассматривают возможность снижения ставок по другим кредитным продуктам.

Банк России в пятницу понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,5% годовых. Регулятор допускает еще одно снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге заявила, что решение Банка России закрепит тенденцию на снижение ставок по кредитам и ипотеке.