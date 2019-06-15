В Подмосковье началась работа над проектом переноса ЛЭП для достройки домов Urban Group

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Началась разработка проекта переноса линий электропередачи в Подмосковье, которые мешают достройке двух домов жилого комплекса "Солнечная система" (квартиры в них продавал обанкротившийся Urban Group). Об этом сообщает в субботу пресс-служба Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.

"Солнечная система" - один из шести жилых комплексов, которые возводила Urban Group. Согласно первоначальному плану, он должен был включать в себя более 20 домов. После банкротства застройщика было решено достроить те корпуса, в которых продавались квартиры, за исключением двух, запроектированных прямо под существующими ЛЭП. Власти Подмосковья и фонд вели долгие переговоры с дольщиками, пытаясь убедить их, что возвести здания невозможно и нужно взять вместо квартир компенсации. В итоге было решено все же строить эти дома, хотя ситуация с переносом ЛЭП оставалась неясной.

"Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства приступил к разработке проекта переноса линий электропередачи (ЛЭП), проходящих на территории строящихся домов №2 и №7 в жилом комплексе "Солнечная система" обанкротившейся компании Urban Group <…> Завершение проектных работ и получение положительного заключения ориентировочно намечено на июнь 2020 года", - говорится в сообщении.

По словам заместителя генерального директора фонда Алексея Ниденса, будут вынесены линии 220 кВ "Старбеево-Омега 1,2", 220 кВ "Левобережная - Старбеево 1,2" и 110 кВ "Планерная - Октябрьская, Планерная - Подрезково", заявку на это направили в ПАО "МОЭСК". Также предстоит разработать градостроительную документацию.

В пресс-службе фонда добавили, что сроки ввода в эксплуатацию домов №2 и №7 можно будет спрогнозировать после получения техзадания по ЛЭП от "МОЭСК".

Ситуация с Urban Group

Urban Group считался крупнейшим застройщиком Подмосковья и возводил шесть жилых комплексов: "Митино О2", "Опалиха О3", "Видный город", "Солнечная система", "Лайково" и "Лесобережный". О финансовых проблемах компании стало известно в начале 2018 года, ситуация вылилась в банкротство. Арбитражный суд Московской области 9 июля 2018 года ввел по заявлению Фонда дольщиков конкурсное управление сроком на год в пяти компаниях группы. В реестр требований о передаче жилых помещений внесено около 14 тыс. квартир.

Власти разработали дорожную карту по завершению строительства 65 домов и 21 объекта инфраструктуры (школы, детские сады и другие объекты), оставшихся после обанкротившейся компании. Дома будут достраиваться за счет средств Фонда дольщиков, инфраструктура - за деньги из бюджета Московской области. Мероприятия по завершению строительства и передаче помещений по всем жилым комплексам должны быть завершены до декабря 2022 года, согласно дорожной карте.

В настоящее время построены и введены в эксплуатацию пять домов в четырех жилых комплексах Urban Group: "Видный город", "Опалиха О3", "Митино О2" и "Солнечная система". Ранее сообщалось, что всего в достроенных домах дольщикам будет передано 4,4 тыс. помещений, в том числе 3 тыс. квартир, 1,1 тыс. кладовок и 300 машиномест.