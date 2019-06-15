Более 100 семей специалистов сел Ингушетии получат жилищные субсидии

МАГАС, 15 июня. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены выплатить субсидии на улучшение жилищных условий 100 семьям специалистов сел региона. Для проверки списка участников программы "Устойчивое развитие сельских поселений", в республике будет создана специальная комиссия, написал в своем аккаунте в Instagram глава региона Юнус-Бек Евкуров.

"Провел совещание, в ходе которого обсудили вопрос реализации программы "Устойчивое развитие сельских поселений". По данной программе планируется улучшить жилищные условия более 100 семей. Дал поручение создать комиссию по проверке списка участников программы и до 17 июня текущего года предоставить информацию по каждой семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий", - написал Евкуров.

По его словам, программа является приоритетным направлением в социально-экономическом развитии сельских районов и в улучшении жилищных условий специалистов сел республики. Предполагаемый объем планируемого к вводу жилья - около 10 тыс. кв.м. Как сообщили ТАСС в региональном Минсельхозе, субсидии будут выплачены специалистам до конца 2019 года.

"В этой программе всего 12 мероприятий, и одно из них - это улучшение жилищных условий специалистов села, сама программа действует с 2014 года по 2020 год. Субсидии будут выплачены до конца текущего года, также субсидии должны быть освоены до конца 2019 года и получатели должны предоставить документы об освоении выделенных средств", - сказали в Минсельхозе Ингушетии, уточнив, что в том случае, если получателями не будут освоены средства в указанные сроки, то они должны будут их вернуть в федеральный бюджет.