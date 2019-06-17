Законопроект о решении проблем обманутых дольщиков одобрили к II чтению

ТАСС, 17 июня. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, направленный на решение проблем обманутых дольщиков.

"Рекомендуем принять законопроект ко второму чтению. В целом у нас поступило 67 поправок. 57 из них рекомендуется к принятию, 10 - к отклонению", - сказал в понедельник на заседании комитета его председатель Николай Николаев.

В частности, в соответствии с поправками ко второму чтению любые опосредованные схемы привлечения средств граждан исключены, кроме как по договорам долевого участия (ДДУ). К ним относятся схемы с ПИФ и ценными бумагами. По ДДУ будут продаваться все российские новостройки, включая апартаменты.

Также законопроект помогает решить проблему двойных продаж на рынке новостроек.

"Квартиру получат люди, чей договор долевого участия зарегистрирован первым в Едином госреестре недвижимости, а денежное возмещение - тот, чей ДДУ зарегистрирован позже", - пояснили в комитете.

Согласно инициативе, долгострои в регионах будут достраиваться за счет специальных фондов - некоммерческих организаций. Источниками завершения строительства станут средства компенсационного фонда, федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Законопроект, направленный на решение проблем обманутых дольщиков, был принят в первом чтении 22 мая.