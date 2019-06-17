Комитет Госдумы одобрил ко II чтению проект о передаче премий страховщиков Фонду дольщиков

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о передаче премий страховщиков в Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства.

"Всего на законопроект поступило 17 поправок, пять из них рекомендуется к принятию, 12 - отклонению. Ставлю решение нашего комитета рекомендовать принять законопроект во втором чтении, включить его в порядок работы Госдумы на завтра, 18 июня", - сказал в понедельник на заседании комитета его председатель Николай Николаев.

Предполагается, что фонду будут переданы премии, полученные страховщиками по действующим договорам. При этом страховщик имеет право на часть премии, пропорциональной истекшему периоду страхования. Законопроект предполагает, что все страховые компании и банки, которые собирали деньги по этому виду страхования, должны передать средства и информацию о застрахованных в компенсационный фонд защиты прав участников долевого строительства.

Как сообщалось, законопроект, предусматривающий передачу ответственности и премий по страхованию ответственности застройщиков Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства, был принят в первом чтении 22 мая 2019 года.

Фонд защиты дольщиков пришел на смену механизму страхования ответственности застройщиков - с осени 2017 года застройщики обязаны перечислять в него 1,2% стоимости каждого договора участия в долевом строительстве. С декабря 2018 года страхование ответственности застройщиков по договорам долевого строительства фактически не осуществляется, после того как ЦБ запретил работать на этом рынке крупнейшему игроку - компании "Респект".