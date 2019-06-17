ЦБ: фонд дольщиков может не получить страховых премий из-за неучета нормы о расходах в 1%

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям не поддержал предложение ЦБ и Минфина ограничить 1% расходы на ведение дела (РВД) страховщиков в законопроекте о передаче премий по страхованию застройщиков в фонд защиты прав дольщиков. Это может привести к тому, что фонд дольщиков не получит страховых премий, сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

Ранее в понедельник комитет одобрил соответствующий законопроект ко второму чтению.

"По имеющейся информации, там не было учтено очень важное замечание, который давал Центральный банк и Минфин его полностью поддерживал, - чтобы ограничить возможность уменьшения передаваемых премий на расходы на ведение дела не больше чем 1%. Мы говорили, что расходы на ведение дела не могут превышать 1%. Если я не ошибаюсь, это предложение не учтено. Это очень плохо", - сказал Чистюхин.

"Это может привести к тому, что размер страховой премии передаваемой будет существенным образом уменьшен. Может, вообще расход на ведение дела полностью покроет сумму премий, таким образом, [фонд дольщиков] ничего не получит", - сказал он, пояснив, что в этом случае страховщики "сколько захотят - столько и напишут".

Комитет отклонил такое предложения ЦБ и Минфина, подтвердил ТАСС представитель комитета. "Минфин предлагал ограничить до 1%. А мы привели норму о расчете перечисляемой фонду дольщиков страховой премии в соответствие с общими положениями ГК, где страховщик при возврате части страховой премии страхователю (в случае досрочного расторжения договора) лишен возможности учитывать свои расходы", - пояснили ТАСС в пресс-службе комитета.

В начале апреля в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий передачу фонду дольщиков ответственности и премий по страхованию застройщиков за неистекший период страхования. По данным источника ТАСС, передаче подлежало около 20 млрд рублей. При этом участники страхового рынка выражали сомнения в реализуемости закона. Страховщики ответственности застройщиков за все время работы соответствующего закона (с 1 января 2014 года до конца 2018 года) собрали с застройщиков 57 млрд рублей премии, выплатили дольщикам обанкротившихся застройщиков 2 млрд рублей, приводили ранее данные в ЦБ.

Страхование застройщиков

Осенью 2017 года на смену механизму страхования ответственности застройщиков пришел фонд защиты прав дольщиков - теперь застройщики обязаны перечислять в него 1,2% стоимости каждого договора участия в долевом строительстве. В течение 2018 года страховщики достраховывали договоры долевого участия по тем объектам, где уже начал действовать механизм страхования (до декабря 2018 года гарантии фонда на такие объекты не могли распространяться).

С декабря 2018 года страхование ответственности застройщиков фактически не осуществляется, после того как ЦБ запретил работать на этом рынке крупнейшему игроку - компании "Респект". Страховщики продолжают нести ответственность по действующим договорам, а кроме того, в соответствии с законом, принятым в конце 2018 года, застройщики, чьи обязательства были застрахованы, делают также отчисления в компенсационный фонд.