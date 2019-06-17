В Госдуме решили отложить идею о беспроцентных займах застройщикам

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Выдвинутая депутатами Госдумы инициатива предоставления беспроцентных займов застройщикам при получении проектного финансирования временно отложена. Об этом сообщил журналистам в понедельник председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

"Пока мы от этой инициативы отказались. На сегодняшний день мы видим, что те механизмы, которые есть, достаточны. Но нам нужен этот механизм, мы не отказываемся от этой истории", - сказал Николаев, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам депутата, в Госдуме будут внимательно следить, как будет происходить переход на счета эскроу после 1 июля. "Все шероховатости, которые будут появляться, если они будут, мы зафиксируем, чтобы исправить в осеннюю сессию. Глобальную реформу, которая проходит, с одного раза не сделаешь", - сказал Николаев.

Ранее депутат отмечал, что застройщикам, столкнувшимся с трудностями при получении проектного финансирования, нужно предоставить поддержку, в том числе беспроцентные займы. Предполагалось, что такая поправка появится ко второму чтению законопроекта, направленного на решение проблем обманутых дольщиков.