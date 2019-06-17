{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК проводит проверку по обращению дольщиков Красноярска на "Прямую линию" с президентом

Их средства были вложены в 2016 году в строительство "ЖК Ясный"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по обращению обманутых дольщиков из Красноярского края на "Прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"По предварительным данным, жители города Красноярска вложили денежные средства в 2016 году в долевое строительство жилья "ЖК Ясный" в Советском районе краевого центра, при этом до настоящего времени строительство домов не завершено. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются заявители, истребуется необходимая финансовая документация", - сообщили в СК.

В ведомстве отметили, что инициативная группа дольщиков, пострадавших от мошенничества, обратилась в одной из соцсетей на "Прямую линию" с президентом. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Следственный комитет начал проверку по обращению на "Прямую линию" жительницы Калуги, проживающей в аварийном бараке под снос.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКрасноярский край
Путин подписал закон, позволяющий россиянам оформить излишки используемой земли
Закон, в частности, упрощает проведение комплексных кадастровых работ
Читать полностью