СК проводит проверку по обращению дольщиков Красноярска на "Прямую линию" с президентом

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по обращению обманутых дольщиков из Красноярского края на "Прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"По предварительным данным, жители города Красноярска вложили денежные средства в 2016 году в долевое строительство жилья "ЖК Ясный" в Советском районе краевого центра, при этом до настоящего времени строительство домов не завершено. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются заявители, истребуется необходимая финансовая документация", - сообщили в СК.

В ведомстве отметили, что инициативная группа дольщиков, пострадавших от мошенничества, обратилась в одной из соцсетей на "Прямую линию" с президентом. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Следственный комитет начал проверку по обращению на "Прямую линию" жительницы Калуги, проживающей в аварийном бараке под снос.