В Саратове СК начал проверку жалобы на нерасселение аварийных домов 100-летней постройки

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Следователи СК начали доследственную проверку по сообщению, адресованному на "Прямую линию" с президентом РФ о том, что жители частного сектора во Фрунзенском районе Саратова живут в непригодных для проживания условиях в домах более чем столетней постройки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СК.

"По предварительным данным, жильцы частных домов дореволюционной постройки, расположенных в 1-м Белоглинском проезде Саратова, которые находятся в аварийном состоянии, долгие годы не могут добиться расселения. При этом обращения в соответствующие инстанции и суды не дали результатов, - сказали в ведомстве. - По данному факту следственными органами СК РФ по Саратовской области организована доследственная проверка".

В ходе проверки проводится осмотр места происшествия с целью установления фактического состояния домов, в которых приходится проживать людям. Следователи опросят всех жителей домов в 1-м Белоглинском проезде Саратова, а также лиц, которые были обязаны своевременно организовать отселение, истребуют необходимую документацию, в том числе в органах местного самоуправления, касающуюся этого жилого фонда. По результатам проверки всех обстоятельств будет принято процессуальное решение.