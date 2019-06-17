Дом в Калуге, жительница которого обратилась на "Прямую линию", расселят до 2022 года

ТАСС, 17 июня. Аварийный дом в Калуге, жительница которого обратилась на "Прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным, расселят до 2022 года. Об этом ТАСС в понедельник сообщил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Ранее Следственный Комитет начал доследственную проверку по сообщению о нарушении жилищных прав жительницы Калуги, адресованному на "Прямую линию" с президентом РФ. В обращении женщина рассказала, что длительное время проживает во временном бараке. По информации следствия, указанный дом находится в пригороде Калуги, в 2014 году признан аварийным и подлежит сносу, а жильцы - переселению.

"Как раз сегодня, на заседании правительства Калужской области был рассмотрен вопрос о ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы. Дом, по которому обратилась заявительница, входит в данную программу и в соответствие с ней будет расселен в срок до конца 2022 года. Повторюсь, в региональной программе данный дом учтен", - сказал губернатор.

По данным пресс-службы правительства Калужской области, в регионе насчитывается 319 многоквартирных домов общей площадью почти 125 тыс. кв. м, которые были признаны аварийными после 1 января 2012 года. В 2019-2024 годах в 17 муниципальных образованиях планируется переселить порядка 4,5 тыс. человек из многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Площадь расселения превысит 70,12 тыс. кв. м.

В 2019-2020 годах будет расселено 460 человек, проживающих в 174 аварийных жилых помещениях в городах Калуга, Обнинск и Балабаново Боровского района. Из них треть - уже в текущем году.