Число сделок на вторичном рынке жилья в Москве выросло на 11% в 2019 году

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве фиксирует рост числа сделок на вторичном рынке недвижимости в 2019 году на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"В годовом выражении число сделок на вторичном рынке недвижимости растет. В частности, с начала года столичным Росреестром зафиксировано 61 055 переходов прав по договорам купли-продажи - на 11% больше, чем за пять месяцев прошлого года (55 172)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в мае зафиксировано традиционное снижение числа сделок к уровню предыдущего месяца. Так, зарегистрировано 11 тыс. договоров, что на 26% меньше предыдущего месяца (14 875). Пресс-служба поясняет, что в 2015 и 2019 годах, когда в мае было 18 рабочих дней, зафиксирован наибольший спад - 36% и 26% соответственно. При этом, к примеру, в 2016 году за 19 рабочих дней снижение составило 16%.

"В течение последних пяти лет показатели мая по числу зарегистрированных переходов прав на вторичном рынке жилья традиционно снижаются по отношению к апрелю в среднем на 19%. По всей видимости, данная тенденция возникает в связи с длительными праздниками, из-за которых рынок недвижимости несколько замирает в первой половине месяца", - цитирует пресс-служба замглавы управления Марию Макарову.