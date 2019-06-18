Власти Кубани до конца года создадут фонд для завершения долгостроев

КРАСНОДАР, 18 июня. /ТАСС/. Законодательное собрание Краснодарского края планирует принять законопроект о создании фонда по завершению проблемных объектов долевого строительства на Кубани летом 2019 года, после чего фонд будет зарегистрирован и приступит к работе, привлекая краевые и федеральные средства, сообщила ТАСС во вторник депутат, секретарь комитета Заксобрания Кубани по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Евгения Шумейко.

Краснодарский край находится на втором месте среди регионов РФ по числу проблемных объектов долевого строительства: сроки исполнения обязательств нарушены застройщиками на 225 объектах долевого строительства в регионе, 72 из них внесены в региональный реестр. Депутаты на Кубани приняли поправки, позволяющие финансировать завершение строительства из бюджета региона, в 2019 году на эти цели будет направлено 1,5 млрд рублей. Также власти Краснодарского края создадут государственную компанию, которая в дальнейшем достроит самые проблемные дома региона.

"Будет создан фонд, который будет заниматься заказом экспертиз, техпланов, инвентаризацией проблемных объектов, он будет аккумулировать денежные средства. Документы будут рассмотрены на ближайшем заседании Законодательного собрания Краснодарского края 26 июня или 17 июля. После принятия законопроекта будут поданы документы на регистрацию фонда. Финансирование будет осуществляться в том числе с помощью фонда поддержки дольщиков при [едином институте развития в жилищной сфере] ДОМ.РФ, краевого бюджета, местных бюджетов и внебюджетных средств", - сказала Шумейко.

По ее словам, специалисты фонда проведут инвентаризацию долгостроев на Кубани, проведут точные финансовые расчеты необходимых на завершение объектов денежных средств. "Мы сталкиваемся с тем, что инвестор приходит на объект, а точной стоимости его завершения нет. А так фонд проведет экспертизы по всем объектам, будет понятна экономика. Можно будет предлагать их инвесторам или выделять бюджетные средства", - пояснила депутат.

Шумейко отметила, что за счет принятия таких мер в регионе будет выстроена двухуровневая система работы над проблемными объектами. Фонд, учредителем которого выступит департамент по надзору в сфере строительства, будет привлекать государственную компанию, которая будет непосредственно заниматься достройкой объекта.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, все свободные площади на объектах станут собственностью фонда. По новому механизму в 2020 году власти Кубани планируют приступить к строительно-монтажным работам на трех объектах в Краснодаре - ЖК "Мир", "Луч" и "Заря". " Сейчас проводится оценка работ - как в денежном, так и во временном выражении. После этого будет сделана заявка на краевое и федеральное финансирование", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора Краснодарского края Андрея Алексеенко.