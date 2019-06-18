Мутко: законопроект о разграничении ветхого и аварийного жилья нужно принять в этом году

ТАСС, 18 июня. Документ, законодательно разграничивающий ветхое и аварийное жилье, нужно принять в этом году, сообщил во вторник вице-премьер РФ Виталий Мутко на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в стране.

Минстрой России в рамках исполнения нацпроекта "Жилье и городская среда" планирует законодательно разграничить понятия ветхого и аварийного жилищного фонда. Объективная статистика необходима для определения плана работы с обоими категориями недвижимости.

"Этот законопроект серьезный и вызывает дискуссию. Мы в этом году, конечно, должны его принять", - сказал Мутко.

Вице-премьер добавил, что финансовые ресурсы на расселение аварийного фонда в РФ будут увеличиваться, поэтому с новым механизмом нужно определяться быстрее. "Если в этом году мы направляем на расселение аварийного фонда в районе 35 млрд рублей, то через два года - больше 100 млрд рублей", - сказал он.

К ключевым задачам нацпроекта "Жилье и городская среда", рассчитанного до 2024 года, относится устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. К началу 2024 года объем расселяемого фонда должен на 30% превышать объем жилья, признаваемого аварийным. Всего до 2024 года планируется расселить 530,9 тыс. человек из аварийного фонда площадью 9,54 млн кв. м. Объемы расселения и количество граждан могут быть уточнены по результатам реализации программ расселения за период с 2019 по 2021 год включительно.