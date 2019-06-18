Последний долгострой "СУ-155" в Петербурге сдадут в эксплуатацию до конца 2019 года

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Строительство последнего жилого комплекса обанкротившегося застройщика "СУ-155" в Санкт-Петербурге - "На Королева" в Новой Каменке - будет завершено до конца 2019 года, сообщила пресс-служба подрядчика строительства "РК-Строй".

"Последний жилой комплекс "СУ-155" в Санкт-Петербурге будет достроен до конца 2019 года. В настоящее время в две смены ведутся строительно-монтажные работы", - говорится в сообщении.

В релизе указано, что объект состоит из четырех корпусов, разделенных на секции и является самым крупным долгостроем "СУ-155" в городе. Его площадь составляет 85,4 тыс. кв. м, в ЖК построено 1944 квартиры. Объект будет вводиться в эксплуатацию поэтапно: первым в сентябре сдадут корпус 1.1., где в настоящее время завершаются кровельные работы и монтаж внутренних и наружных инженерных сетей, а также идет отделка фасадов.

В сообщении "РК-Строй" отмечается, что на достройку объекта в Новой Каменке Банк ДОМ.РФ направил 2,4 млрд рублей. Всего группа "СУ-155" в Санкт-Петербурге не достроила девять жилых домов, квартиры в которых приобрели 4626 дольщиков. Восемь из них введены в эксплуатацию.

Один из крупнейших российских строительных холдингов "СУ-155" в 2015 году объявил о неспособности завершить проекты "из-за сложной экономической ситуации". К решению проблемы подключилось правительство, завершением большинства объектов "СУ-155" занимается структура госбанка "Российский капитал" (с 2018 года - Банк ДОМ.РФ) - компания "РК-Строй". Общий долг перед кредитными организациями превышал - по состоянию на начало 2019 года - 17 млрд рублей, иски о банкротстве холдинга подали Сбербанк, банк "Открытие" и Росбанк. Компания несла обязательства перед 27 тыс. пайщиков в 14 регионах РФ.

По данным ДОМ.РФ, на 18 июня 2019 года в регионах завершилось строительство 120 домов, квартиры в которых приобрели 25,6 тыс. человек. Дольщикам четырех объектов в Старой Купавне и двух домов в Щербинке полностью выплачены денежные компенсации. До конца года будет достроено шесть оставшихся домов в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Костроме.