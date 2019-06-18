В Петербурге планируется до конца года ввести 90 тыс. кв. м жилья по программе реновации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Компания "СПб Реновация", единственный застройщик, реализующий инвестиционный договор в рамках реновации ветхого жилья в Санкт-Петербурге, планирует ввести в эксплуатацию до конца года 89,3 тыс. кв. м жилья в этом сегменте. Об этом сообщил во вторник ТАСС руководитель службы по работе с государственными органами "СПб Реновация" Дмитрий Михалев.

Программа реализуется с 2008 года, но по состоянию на январь 2019 года по ней было введено всего 26 многоквартирных домов на 7 тыс. 491 квартиру общей площадью 345,1 тыс. кв. м, что составляет лишь 4% от запланированного объема жилья - 8,44 млн кв. м.

"В настоящее время готовятся к вводу три корпуса второй очереди в жилом комплексе (ЖК) "Живи! В Рыбацком" (квартал Усть-Славянка), жилая площадь - 38,4 тыс. кв. м. Осенью запланирован ввод в эксплуатацию еще четырех корпусов в этом же ЖК, жилая площадь - 50,88 тыс. кв. м", - сказал Михалев. Таким образом по программе до конца года планируется ввести 89,3 тыс. кв. м.

Как сообщалось, срок действия программы должен был закончиться в январе 2019 года. Однако компании "СПб Реновация" удалось достигнуть мирового соглашения с городским комитетом по строительству о продлении его до 2029 года. При этом второму инвестору - компании "Воин-В" - в сентябре прошлого года Арбитражный суд Северо-Западного округа отказал в похожей просьбе о продлении срока до 2025 года.