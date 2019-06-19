Число ипотечных сделок в Москве в январе-мае выросло на 17%

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Число ипотечных договоров по итогам пяти месяцев 2019 года выросло на 17%, до 35,6 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

"Управлением Росреестра по Москве с января по май зарегистрировано 35 627 договоров ипотечного жилищного кредитования - на 17% выше аналогичного периода прошлого года (30 444) и в два раза больше, чем за первые пять месяцев 2017 года (16 762)", - говорится в сообщении.

В мае 2019 года популярность ипотеки в столице по числу сделок снизилась на 22% по сравнению с апрелем того же года, а против мая 2018 года показатель упал на 5,5%, отмечает пресс-службы.

Руководитель управления Игорь Майданов считает нормальной ситуацией для рынка снижение числа ипотечных сделок за май. "Рынок жилищного кредитования стабильно на протяжении 10 лет реагирует уменьшением числа сделок в мае в среднем на 13%. Единственный раз, когда количество ипотек не снизилось - в 2017 году, тогда показатель мая был сопоставим с апрельским. Наряду с праздниками, значительное влияние на покупательский спрос оказывает кредитная политика банков", - отметил Майданов.

Он добавил, что рекорд по числу заключенных ипотечных сделок за месяц в Москве остается за октябрем 2018 года - более 10 тыс. регистраций прав при средневзвешенной ставке по ипотеке в 9,5%.