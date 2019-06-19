Архсовет одобрил концепцию жилого комплекса на месте промзоны на набережной Москвы-реки

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Архитектурный совет Москвы в среду одобрил архитектурную концепцию нового жилого комплекса премиум-класса "Береговой-2", который расположится на набережной Москвы-реки на месте промзоны.

Согласно презентации к проекту, жилой комплекс из трех домов, состоящих из 30 секций высотой от семи до 27 этажей, расположится на берегу Москвы-реки в Береговом проезде, вл. 2-3. Фасады домов будут представлять собой соединение алюминия и стекла, на крышах предлагается создать общественные террасы. Также в микрорайоне планируется строительство двух школ, трех детских садов, спорткомплекса, поликлиники и создание парковой зоны. Все первые этажи домов предлагается использовать для обслуживания посетителей набережной, разместив там коммерческую инфраструктуры - рестораны, парикмахерские и магазины.

"Мы одобрили концепцию, но с комментариями <...> Основные - подумать над тем, чтобы сделать местами проект выше, но добиться большей свободы участка <...> Думаю, коллеги проработают такие варианты, хотя мы знаем, что у нас обычно много дебатов насчет высотности, мы часто получаем критику общественности, что высокие дома - это плохо, но профессиональный круг считает, что есть смысл делать выше, чтобы добиться большей свободы на участке", - сказал журналистам главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Сейчас на указанной территории располагается промзона. Заказчиком разработки концепции жилого комплекса выступило АО "Главстрой", автором - "Арт-группа Камень". Этот жилой комплекс станет вторым этапом жилого квартала "Береговой".