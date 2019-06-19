Госдума в III чтении приняла законопроект о защите прав дольщиков

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Государственная дума в среду в третьем чтении одобрила законопроект, направленный на защиту интересов участников долевого строительства.

"Важнейший законопроект, который дает возможность достраивать проблемные объекты долевого строительства. Мы даем регионам возможность создавать специализированные организации специально для достройки проблемных объектов за счет средств и государственного бюджета, и бюджетов регионов, и других инструментов. Мы даем возможность направлять госпомощь для достройки объектов, которые переданы ЖСК. Мы даем Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства право вмешиваться в дела о банкротстве, которые часто длятся годами, и заменять арбитражных управляющих, мы решаем проблемы людей, которые попали в ситуацию двойных продаж", - сказал председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, представляя законопроект.

Ранее законопроект был рассмотрен во втором чтении и дополнен поправками. В частности, депутаты распространили требования, предъявляемые застройщикам жилья, на компании, которые возводят апартаменты. Кроме того, в законопроекте была предусмотрена возможность предоставлять государственное финансирование на достройку проблемных объектов.

Помимо этого, поправки исключили любые опосредованные схемы привлечения средств дольщиков - в частности, через паевые инвестиционные фонды и ценные бумаги. В документе говорится, что все российские новостройки, включая апартаменты, будут продаваться только по договорам участия в долевом строительстве.

Законопроект также прописывает правовые основания для использования материнского капитала на приобретение жилья через счета эскроу.