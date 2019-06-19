Медведев рассчитывает на последовательное снижение ставок по ипотеке

ГОРКИ, 19 июня. /ТАСС/. Ставки по ипотеке в России должны последовательно снижаться и опуститься к 2024 году ниже уровня 8%. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросу достижения национальных целей развития России в сфере экономики и жилищном секторе.

"Мы рассчитываем, что процентные ставки по таким кредитам [ипотечным] будут последовательно снижаться, к 2024 году опустятся ниже 8% годовых, а количество ежегодно выдаваемых кредитов будет расти, вырастет в полтора раза", - сказал Медведев.