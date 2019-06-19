Комитет Думы создал рабочую группу по доработке законопроекта о доступе провайдеров в дома

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ по итогам прошедшего в среду заседания создал рабочую группу для доработки законопроекта о беспрепятственном доступе операторов связи к инфраструктуре в многоквартирных домах. Об этом ТАСС сообщила глава комитета Галина Хованская.

В конце 2018 года в Госдуму был внесен законопроект, обеспечивающий возможность свободного доступа операторов связи к инфраструктуре многоквартирных домов для установки оборудования с целью предоставления телекоммуникационных услуг.

"Мы создали рабочую группу по обеспечению прав граждан на доступ к услугам электросвязи в многоквартирных домах. В ее состав вошли представили крупных провайдеров, управляющих организаций, исполнительной власти. Будет обсуждаться проект, который внесен, к нему очень много замечаний", - сказала Хованская. По ее словам, среди замечаний - "пренебрежение к правам собственников, использование общего имущества без их согласия". Такой подход нарушает гражданское и жилищное законодательство, отметила Хованская.

"Рабочая группа внесет свои предложения [ко второму чтению]. Либо по результатам работы мы попросим этот документ отозвать, либо будем предлагать очень серьезный блок поправок. При условии поддержки этих поправок мы выпустим его на первое чтение", - сказала председатель комитета.

Как уточнили в комитете, рабочую группу возглавила Хованская. В ее состав также вошли первый зампред комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов и советник министра строительства и ЖКХ Александр Понькин. Первое заседание рабочей группы планируется провести 27 июня.

Проект внесли в Госдуму сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова, Дмитрий Мезенцев и Олег Мельниченко. Законопроект предусматривает специальное основание для размещения оборудования в жилом доме, которым будут являться выданные технические условия размещения оборудования связи на объектах общей собственности жилого дома. Для этого закрепляется право провайдера получить такие условия у управляющей компании.