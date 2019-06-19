Правительство дало поручения по достройке двух проблемных ЖК под Нижним Новгородом

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Правительство РФ дало ряд поручений нескольким министерствам, единому институту развития в жилищной сфере ДОМ.РФ и правительству Нижегородской области по достройке и развитию ЖК "Окский берег" и ЖК "Новинки Smart City". Об этом сообщили в среду общероссийскому порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, в пресс-службе правительства по итогам совещания.

"Даны поручения правительству Нижегородской области, АО "ДОМ.РФ" и Минстрою России представить в правительство РФ экономическую модель, предусматривающую параметры завершения строительства объектов ЖК "Окский берег", принять меры по развитию городской среды территорий ЖК "Окский берег", обеспечить ввод в эксплуатацию четырех многоквартирных домов ЖК "Новинки Smart City", - пояснила пресс-служба правительства.

Кроме того, правительство Нижегородской области должно предоставить предложения по выделению компенсации жителям ЖК "Окский берег", у которых нет социальных учреждений в пешей доступности. Минспорта, Минфин и Минэкономразвития РФ совместно с правительством Нижегородской области должны рассмотреть возможность строительства спортивного комплекса в ЖК "Окский берег".

Ранее правительство утвердило дорожную карту по достройке проблемных домов в Нижегородской области. Согласно документу, планируется восстановить права более 5 тыс. дольщиков четырех жилых комплексов: "Окский берег", "Новинки Smart City", "Квартал Европейский" и "На Гончарова". Нижегородская область при поддержке Фонда защиты прав дольщиков сможет восстановить права граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщика, говорится в документе.