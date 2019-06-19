Минстрою поручено подготовить предложения по отбору проектов развития исторических центров

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минстрой России разработает и направит в правительство РФ предложения по отбору проектов комплексной реновации исторических территорий крупных городов. Такое поручение министерству дано по итогам совещания у вице-премьера Виталия Мутко о ходе реализации некоторых национальных проектов на территории Нижегородской области, сообщили порталу "Будущее России. Национальные проекты" в пресс-службе правительства в среду.

"Минстрою России: представить предложения в правительство Российской Федерации по отбору на конкурсной основе проектов по комплексной реновации исторических территорий крупных городов", - пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что Минстрою также необходимо учесть поручение по итогам расширенного заседания президиума Госсовета от 29 марта, в котором говорится о необходимости предусмотреть средства на реализацию отдельных мероприятий по восстановлению и развитию исторически сложившихся территорий городов начиная с 2020 года. Предусмотреть выделение средств необходимо при уточнении финансового обеспечения реализации нацпроекта "Жилье и городская среда".

Помимо этого, министерству поручено проработать предложение правительства Нижегородской области о порядке проведения рейтингового голосования по отбору территорий, которые необходимо благоустраивать в первую очередь. "Проработать предложение правительства Нижегородской области о проведении рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в единые дни голосования и доложить в правительство", - уточнили в пресс-службе.