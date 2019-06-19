Объекты проблемного ЖК "Царицыно" в Москве перешли городскому застройщику

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Застройщик "Мосотделстрой № 1" получил право собственности на объекты проблемного жилого комплекса (ЖК) "Царицыно" в Москве. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного Росреестра.

"В настоящее время управлением Росреестра по Москве зарегистрирован переход прав обанкротившегося застройщика АО "Московский комбинат хлебопродуктов" (АО МКХ) новому городскому застройщику АО "Мосотделстрой №1". Теперь обязательства перед участниками долевого строительства ЖК "Царицыно", права на незавершенные объекты и на земельные участки, расположенные по адресу: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, вл.7 перешли городской организации", - говорится в сообщении.

После ввода корпусов в эксплуатацию новый застройщик сможет передать ключи законным владельцам квартир.

Строительство ЖК "Царицыно" началось в 2006 году ГК "Настюша" с привлечением средств дольщиков. Совладелец предприятия Игорь Пинкевич с лета 2018 года находится под арестом по делу о мошенничестве со средствами дольщиков. Застройщик ЖК "Царицыно" заключил 4017 договоров долевого участия, по 3265 договорам обязательства не исполнены, так как строительство жилья было приостановлено.

Власти Москвы приняли решение достроить жилой комплекс за счет бюджетных средств. Для этого было необходимо в рамках процедуры банкротства передать объект новому застройщику, которым стал "Мосотделстрой № 1". Летом 2018 года Минстрой РФ одобрил нового застройщика. В конце декабря прошлого года управление Росреестра по Москве зарегистрировало права общей долевой собственности на объекты жилого комплекса.