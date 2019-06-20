Обратившиеся на прямую линию хабаровские дольщики получат квартиры до середины июля

ХАБАРОВСК, 20 июня. /ТАСС/. Дольщики проблемного жилого комплекса "Кленовый квартал" направившие обращение к президенту РФ Владимиру Путину на прямую линию, начали получать квартиры. Об этом сообщили в четверг ТАСС в комитете государственного строительного надзора правительства Хабаровского края.

"Сегодня подписали акты приема-передачи квартир, нескольким дольщикам начали выдавать ключи от квартир. Завершить этот процесс должны до начала - середины июля", - сказал представитель комитета.

Он уточнил, что всего квартиры ждали 48 дольщиков. "Были юридические проблемы, почему людям не могли выдать квартиры. Все решается", - сказал собеседник агентства.

Ранее СУ СК РФ по Хабаровскому краю начал проверку по обращению дольщиков "Кленового квартала" на прямую линию президента. Комплекс находится в селе Матвеевка у Хабаровска, должно было быть построено три дома, построен только один. В долевое строительство люди вступили в 2013 году. Дольщики получат квартиры в достроенном доме включая тех, кто приобретал площади в еще непостроенных домах.