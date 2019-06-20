Концепцию застройки Рижского грузового двора выберут до 20 декабря

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Международный конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки Рижского грузового двора - территории, примыкающей к Рижскому вокзалу в Москве, начался в четверг, победитель будет определен до 20 декабря 2019 года. Об этом говорится на официальном сайте конкурса.

Конкурс проводят "РЖД" совместно с АО "ДОМ.РФ". "Сбор заявок от претендентов [будет вестись] до 4 июля 2019 года, определение финалистов - до 5 августа <…> Определение победителя - до 20 декабря 2019 года", - указано на сайте. Участие в конкурсе смогут принять российские и зарубежные компании, обладающие опытом комплексной реализации архитектурно-градостроительных, офисных и жилых проектов. В состав жюри войдут представители заказчика, администрации Москвы, российские и зарубежные архитекторы и эксперты.

В пресс-службе Москомархитектуры уточнили, что "цель проекта - комплексный редевелопмент территории Рижского грузового двора и создание на его месте нового городского района, ориентированного на самые новейшие архитектурные и градостроительные тенденции в части формирования высококачественной среды для жизни, работы и досуга". Новый квартал будет сочетать офисно-деловой центр "РЖД", жилой комплекс и другие функции.

Участок застройки располагается на пересечении Третьего транспортного кольца и Проспекта Мира. Общая площадь составляет 20,6 га. Отмечается, что обновление промышленной территории Рижского грузового двора позволит создать комфортную среду и стать драйвером развития бизнеса и туризма в этой локации.

"Включение в городскую жизнь таких территорий - современный и принятый в мировой практике подход. Мы должны создать комфортную среду, отвечающую всем современным требованиям городского развития, и по-новому увидеть потенциал внутригородских территорий, занятых объектами железнодорожной инфраструктуры", - приводятся в релизе слова генерального директора ДОМ.РФ Александра Плутника.

В свою очередь, для РЖД застройка Рижского грузового двора позволит создать единый центр для консолидации административных и бизнес-процессов. "Он позволит обеспечить новый уровень цифровизации, значительно сократить расходы за счет внедрения энергоэффективных технологий. Вместе с тем, этот проект позволит создать для жителей комфортную городскую среду на месте территорий, которые сейчас выведены из социально-экономической жизни столицы", - цитирует пресс-служба генерального директора - председателя правления "РЖД" Олега Белозерова.

О проекте

На Петербургском международном экономическом форуме, который проходил 6-8 июня, ДОМ.РФ и ОАО "РЖД" заключили соглашение о совместном развитии территории Рижского грузового двора. Финансирование будет привлекать ДОМ.РФ.

Проект развития территории грузового двора "Москва - Товарная Рижская" реализуется в целях комплексного развития территории бывшей промзоны, создания благоприятной социальной и инфраструктурной среды, а также развития объектов недвижимости РЖД, следует из материалов к соглашению. Для реализации проекта планируется создание специальной проектной компании с участием РЖД, ДОМ.РФ, а также с привлечением инвесторов. Проект будет реализован за счет рыночных инвестиций, без привлечения средств РЖД и бюджета.

За счет реализации проектов МЦД-2 Нахабино - Подольск, МЦД-3 Зеленоград - Раменское, МЦД-4 Апрелева - Железнодорожный и Большой кольцевой линии метрополитена (ТПУ "Ржевская") будет обеспечена транспортная доступность территории комплекса. Реализация проекта позволит также развить прилегающую сеть автомобильных дорог и улучшить транспортную ситуацию в районе. Концепция проекта предполагает строительство административных, коммерческих и жилых объектов в рамках комплексного развития территории города Москвы.