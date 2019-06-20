Минстрой опроверг информацию об изменении норматива отопления в зависимости от этажности

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Информация об изменении норматива отопления в зависимости от этажности не соответствует действительности, сообщила в четверг пресс-служба Минстроя России.

В среду СМИ со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких сообщали о том, что в РФ планируется изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.

"Минстрой России категорически опровергает информацию распространенную "Парламентской газетой" со ссылкой на депутата Б. М. Гладких, как несоответствующую действительности. Положений, которые позволяют устанавливать разные нормативы в одном доме, нет", - отмечается в сообщении.

В министерстве отметили, что в целях выравнивания условий предоставления ЖКУ потребителям регионы до 1 января 2020 года должны установить единые нормативы на отопление для жилых помещений.

"Действительно предусмотрена дифференциация (установление различных величин) по этажности и типу домов. Но принятие таких решений по установлению нормативов проводится с полной оценкой влияния на величину платежа граждан (с учетом установленных ограничений индексов изменения платы). На сегодня никаких изменений подходов к установлению нормативов Минстрой не планирует", - подчеркнули в пресс-службе.

Директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева в беседе с ТАСС также отметила возможную ошибку в интерпретации решений министерства.

"Сейчас все цитируют Бориса Гладких, мне кажется его неправильно поняли. Но я нигде не встречала документа, где в одном доме могут быть установлены разные нормативы потребления для жителей разных этажей", - сказала она.