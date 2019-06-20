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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

Три детсада построят в микрорайоне Ростова-на-Дону, жители которого пожаловались Путину

Завершить работы планируется до 2022 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июня. /ТАСС/. Три детских сада и школу построят к 2022 году в Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону, жители которого в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиными" пожаловались президенту РФ на отсутствие необходимой инфраструктуры, в том числе социальной. Об этом сообщил в четверг ТАСС губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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"В Суворовском микрорайоне уже работают два детских сада по 170 мест каждый, в этом году откроется школа на 1340 мест. Ведется плановая работа по развитию социальной инфраструктуры в этом микрорайоне: до 2022 года в Суворовском будут открыты еще три детских сада в общей сложности почти на 400 мест и еще одна школа на 1,3 тыс. учеников", - сказал он.

Ранее сообщалось, что правительство Ростовской области проконтролирует решение социальных вопросов в новом Суворовском микрорайоне, жители которого пожаловались в соцсетях премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГолубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская область"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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