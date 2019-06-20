Три дома под Орлом, дольщики которого пожаловались президенту, будут сданы в 2019 году

ОРЕЛ, 20 июня. /ТАСС/. Три дома из четырех в орловском микрорайоне "Первый", жители которого обратились на "Прямую линию с президентом Владимиром Путиным", будут сданы в конце 2019 года, сообщил в четверг ТАСС начальник пресс-службы правительства Орловской области Вадим Барянцев.

"Застройщиком выступает ООО "Компания Стройсервис". В настоящее время компания занимается строительством трех домов в микрорайоне, которые находятся в разной стадии готовности. Один объект готов на 90%, его планируется сдать в июле. Два других готовы на 60-70%, их сдадут в конце 2019 года", - сказал он.

Ранее Следственное управление СК по Орловской области начало доследственную проверку после обращения жителей микрорайона "Первый" в Орловском районе на прямую линию с президентом о нарушении прав участников долевого строительства. По данным пресс-службы правительства региона, строительство домов в микрорайоне "Первый" из-за проблем с финансированием было прекращено в декабре 2018 года. Застройщик возводил четыре многоэтажных дома. Было заключено 145 договоров участия в долевом строительстве. Таким образом, после завершения строительства трех домов новые квартиры получат порядка 100 дольщиков.

Багрянцев отметил, что губернатор Орловской области Андрей Клычков держит ситуацию в микрорайоне "Первый" на контроле. Еженедельно проходят встречи на строительной площадке с участием инициативной группы дольщиков, строительного надзора, застройщика.