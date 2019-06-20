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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
Обновлено 

Путин: решение проблемы дольщиков лежит не только на государстве, но и на регионах

Президент России подчеркнул, что работа по решению таких проблем будет доведена до конца

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Решение проблем обманутых дольщиков лежит не только на федеральной власти, но и в значительной степени на регионах, эта работа будет доведена до конца, сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин по итогам прямой линии.

"Эта обязанность (по решению проблем обманутых дольщиков - прим. ТАСС) лежит не только на федерации, но и в значительной степени на регионах РФ. Во-первых нужно всех дольщиков выявить, окончательно понять кто и где является дольщиком, кто и как пострадал. Эта работа ведется, ведется работа по обеспечению людей жильем, в том числе и с участием регионального или федерального бюджетов. Мы делаем это, вкладываем туда необходимые ресурсы. И обязательно доведем это до конца", - подчеркнул президент РФ.

Путин отметил, что губернаторам регионов даны поручения, чтобы проблемы каждого обманутого дольщика были решены.

В начале июня вице-премьер Виталий Мутко в интервью радиостанции "Эхо Москвы" сообщил, что общая площадь недостроенного жилья обманутых дольщиков по всей России на данный момент составляет около 14,4 млн кв. м, проблема касается свыше 200 тыс. семей.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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