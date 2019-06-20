В России начали выдавать ипотеку на землю и строительство дома без дополнительного залога

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Ипотечный продукт на покупку земельного участка и строительство на нем индивидуального жилого дома подрядной организацией запущен в России, причем заемщику не требуется предоставлять дополнительный залог. Об этом рассказали ТАСС в Банке ДОМ.РФ.

"Главное отличие - для оформления такой ипотеки не потребуется поручительства или залога в виде иной недвижимости. Залогом становится земельный участок, а после завершения строительства - участок и дом. При этом с банком не надо согласовывать смету и договор подряда, достаточно предоставить его для оформления ипотечной сделки. Кроме того, не предусмотрена повышенная процентная ставка на этапе строительства дома", - говорится в сообщении пресс-службы банка.

Отсутствие дополнительного обременения - это стимул для желающих построить дом на своем участке, прокомментировала ТАСС новый ипотечный продукт руководитель Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства Елена Николаева. "Мы много говорили на последнем совещании у вице-премьера Виталия Мутко, что в принципе нет работающего ипотечного продукта на строительство дома на собственном участке, он формально присутствует в линейках некоторых банков, но на практике получить такую ипотеку практически невозможно", - сказала она. Николаева напомнила, что разработать программу поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС) поручил ранее правительству и Банку России президент Владимир Путин.

Где можно построить дом в ипотеку

В банке рассказали, что в качестве пилота программа запущена в Московском регионе для двух подрядчиков, после чего будет масштабироваться на другие субъекты и компании. Программа стала новой для загородного рынка, рассказал ТАСС Артур Григорян, руководитель девелоперской компании "Kaskad Недвижимость", входящей в пул подрядчиков банка. "Раньше для того, чтобы приобрести у нас коттедж с помощью ипотечного кредитования, он обязательно должен был быть построен, сдан в эксплуатацию и оформлен в собственность", - говорит он. При этом условия получения кредита были очень жесткими, средняя ставка составляла около 13,5%, тогда как у Банка ДОМ.РФ - 11%, добавил девелопер.

Несмотря на то, что почти половина вводимого в России жилья относится к индивидуальному, кредитование такого строительства до сих пор не развито. Не все банки хотят выдавать кредит на строительство дома, поскольку в случае проблем у заемщика в залоге у них остается земля, продать которую на сегодняшнем рынке непросто, указывает Мария Литинецкая, управляющий партнер компании "Метриум". Тот факт, что одним из основных документов для выдачи ипотеки стал договор с подрядной организацией, составившей смету, позволяет банку адекватно оценить риски и сумму кредита, а также сроки строительства. "Самостоятельная стройка, как показывает практика, может затянуться на десятилетия, что не выгодно кредитору, так как он получает неликвидный актив", - указывает она.

Привлечение аккредитованных подрядчиков, которые осуществляют строительство по типовым проектам, гарантирует, что возводимое жилье будет соответствовать стандартам качества, что обеспечит ликвидность предмета ипотеки, добавили в банке. Ранее банк ДОМ.РФ запустил программу, которая предполагала приобретение жилого дома с земельным участком путем заключения договора участия в долевом строительстве, однако речь фактически шла о блокированной застройке и приобретении таунхаусов с земельным участком в рамках. Теперь у заемщиков появилась возможность приобрести землю и построить на ней собственный дом, заключили в кредитной организации.