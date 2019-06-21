Тува предложила учитывать вложения в инфраструктуру при расчете стоимости жилья

КЫЗЫЛ, 21 июня. /ТАСС/. Власти Тувы направили в правительство России предложение учитывать вложения в инженерную инфраструктуру при утверждении стоимости жилья, строящегося по государственным программам. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе правительства республики.

Строительство жилья в Туве требует значительных капитальных вложений в развитие и ремонт инженерных коммуникаций. В частности, это ведет к удорожанию строительства и росту расходов из дотационного бюджета республики.

"Власти Тувы внесли в федеральное правительство предложение об утверждении стоимости одного квадратного метра жилья с учетом стоимости инженерной инфраструктуры. Эта инициатива включена в перечень мер, которые могут войти в план ускоренного развития, разрабатываемый по поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева индивидуально для Тувы как региона с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. Проект плана развития сейчас проходит согласования в федеральных министерствах и ведомствах", - рассказали в пресс-службе.

По данным правительства Тувы, уровень софинансирования действующих программ переселения 2013-2018 годов из республиканского бюджета с учетом строительства инженерных сетей фактически составил 48% вместо 1%. Объем федеральной финансовой поддержки не покрывает фактических затрат республики, все это ложится дополнительной нагрузкой на региональный бюджет.

Эта тема была поднята главой Тувы Шолбаном Кара-оолом на заседании правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Виталия Мутко. Вопрос участия в программе переселения из аварийного жилья обсуждался с главой Минстроя Владимиром Якушевым.

"Чтобы участвовать в ней, республика должна обеспечить за свой счет почти половину средств, включая самую затратную часть - инженерные сети, от проектирования до прокладки. Несмотря на то что для Тувы - это неподъемное бремя, мы не можем не участвовать. Это единственный шанс для многих моих земляков на улучшение жилищных условий. Поэтому наше предложение в план ускоренного развития Тувы - снизить долю встречного финансирования", - написал глава региона на своей странице "ВКонтакте".