Сбербанк обсуждает, как исполнить поручение Путина по льготной ипотеке для многодетных

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сбербанк обсуждает, как исполнить поручение президента РФ Владимира Путина по доступности льготной ипотеки для многодетных семей. Об этом сообщил журналистам первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин.

"Прямая линия президента прошла вчера. Мы, соответственно, внутри думаем и обсуждаем, как исполнить", - сказал он.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что Минфин не выделял достаточно финансовых ресурсов банкам на компенсацию льготной ипотеки для семей с детьми. Программа предоставления ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018 года.