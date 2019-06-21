Фонд защиты прав дольщиков поможет достроить в Челябинской области 29 домов

ЧЕЛЯБИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Власти Челябинской области планируют достроить 29 проблемных многоквартирных домов совместно с Фондом защиты прав дольщиков. Об этом ТАСС в пятницу сообщили пресс-службе областного Минстроя.

Ранее сообщалось, что фонд поможет достроить многоквартирные дома стройкомпании "Радуга" расположенные на северо-западе Челябинска.

"Теперь мы достигли с фондом договоренности, что помимо домов строительной компании "Радуга" будут достроены 29 многоквартирных домов. Всего на их достройку требуется около 4,6 миллиарда рублей", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в число объектов, к достройке которых будут привлечены средства фонда, вошли по шесть домов ООО "СтройДом" и СК "Радуга", четыре дома компаний "Проект Парковый-1", три дома ООО "СтройИнвест", два дома ООО "КапиталДом", а также по одному дому застройщиков "РегионПроект", "УралСтрой", "Фирма Челябстройподрядчик", "Возрождение", "Здания Будущего", "Дедал-Комид", "СервисПроект" и "Инман".

На сегодняшний день в Челябинской области насчитывается порядка 56 проблемных объектов с 4,5 тыс. дольщиков. В ближайшие два года будет сдано и расселено 18 домов.