Вице-премьер Чуйченко включен в перечень кандидатов в наблюдательный совет ДОМ.РФ

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства - руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко вошел в список кандидатов в наблюдательный совет ДОМ.РФ, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации в пятницу.

Помимо Чуйченко в число кандидатов также включена бывший руководитель протокола председателя правительства - заместитель руководителя аппарата правительства Марина Ентальцева, следует из документа.

Остальные кандидаты, включенные в список, на сегодня уже входят в набсовет ДОМ.РФ. Это первый заместитель руководителя аппарата правительства Сергей Приходько (в настоящее время - председатель набсовета), министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев (сейчас - заместитель председателя набсовета). Также в перечне кандидатов генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник, заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Михаил Полубояринов, вице-президент Газпромбанка Максим Раскоснов и замминистра экономического развития РФ Азер Талыбов.

Ревизионную комиссию, которая занимается контролем формирования финансовой и бухгалтерской отчетности ДОМ.РФ, предлагается утвердить в прежнем составе. В список кандидатов включены действующие члены комиссии: заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин (возглавляет комиссию в настоящее время), заместитель директора департамента финансовой политики министерства финансов Сергей Платонов и руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы, заведующий кафедрой "Ипотечное жилищное кредитование и страхование" Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

ДОМ.РФ является единым институтом развития в жилищной сфере. Компания работает в нескольких направлениях: развитие рынка ипотеки и ипотечных ценных бумаг, вовлечение в оборот неэффективно используемых федеральных земель, формирование комфортной среды в городах, создание уполномоченного банка в сфере жилищного строительства, гарантии по кредитам застройщикам при переходе на проектное финансирование, исследование рынков жилья и ипотеки, формирование и развитие цивилизованного рынка арендного жилья в России.