В Австрии современный многоквартирный дом будут отапливать пивом

ВЕНА, 21 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Пиво станет источником для отопления нового многоквартирного жилого дома в австрийском городе Швехат (федеральная земля Нижняя Австрия). Инновационный проект реализуется совместно региональной энергетической компанией Нижней Австрии EVN и Пивоваренным союзом Австрии Brau Union.

Жилой дом на 900 квартир в настоящее время возводится на территории старого пивоваренного завода в Швехате. В 100 метрах от него расположен современный пивзавод, который будет поставлять неиспользуемое отработавшее тепло для отопления жилых квартир. Как сообщили в Пивоваренном союзе Австрии, нововведение способствует достижению целей в области устойчивого развития ООН.

"Историческая пивоварня Швехата закладывает инновационный фундамент, который позволит людям разумно использовать тепло пивзавода для отопления и даст дополнительную выгоду для общества и экологии", - отметила представитель австрийского пивоваренного союза Габриэла Мария Штрака.

В 2017 году в австрийском городе Грац (федеральная земля Штирия) пивной завод Puntigamer представил первый уникальный проект по отоплению нового жилого комплекса "Пивоваренный район" за счет использования тепла от брожения при изготовлении пенного напитка. Посредством теплообменника отработанное тепло из цистерн с пивом должно поступать по трубопроводу в систему отопления нового квартала.

История пивоварения в Австрии, как и в Германии, началась с изготовления пенного напитка в монастырях. Сегодня пивоварение наряду с виноделием является одной из ведущих сфер австрийской пищевой промышленности. Согласно статистике Пивоваренного союза Австрии, по уровню потребления пива австрийцы в Европе уступают лишь чехам. Так, каждый австриец ежегодно выпивает в среднем 103,2 литра этого напитка, а чехи - 104 литра на одного человека.