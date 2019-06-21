Эксперт: площадь застройки в России необходимо удвоить для достижения целей нацпроекта

КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Площадь застройки в России необходимо увеличить с 3,47 млн до 6,5 млн га для достижения заявленных в национальном проекте "Жилье и городская среда" целей по вводу 120 млн кв. метров жилья в год к 2024 году. Такое мнение высказал в пятницу вице-президент Российского союза строителей Анвар Шамузафаров.

"Населенные пункты составляют 1,2% от всей территории России <...> [При этом] территория застройки составляет 0,21% [или 3,47 млн га], [в то время как] в европейских странах процент застроенной территории - 7-9%. Нужно увеличить территорию застройки с 3,47 млн га до 6,5 млн га, тогда можно будет говорить о том, что мы сможем выполнить задания, которые даны проектом "Жилье и городская среда", - сказал Шамузафаров в ходе совместного совещания Российского союза строителей, ассоциации и комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере строительства в Казани.

По мнению эксперта, без кардинальных мер в ближайшие два года строительная отрасль вряд ли сможет выполнить поставленные перед ней задачи. "Фактически требования национального проекта мы выполнить не сможем ни в 2019-м, ни в 2020 году из-за причин, связанных с переходом на эскроу-счета и другими факторами. В прошлом году были заданы ориентиры по строительству 86 млн кв. метров, мы построили всего 75 млн кв. метров. Сегодня мы строим на 3% меньше жилья, чем в прошлом году. Наверное, к 2022 году мы сможем выйти на цифры, близкие к тому, которые есть в нацпроекте "Жилье и городская среда", - отметил эксперт.

По мнению Шамузафарова, для достижения заявленных в нацпроекте объемов ввода жилья необходимо пересмотреть все схемы территориального планирования всех поселений в Российской Федерации, совершенствовать систему технического регулирования, снижать административные барьеры, демонополизировать рынок строящегося жилья и активно развивать малоэтажное домостроение.

По словам Шамузафарова, в настоящее время строительная отрасль развивается по инерции, не всегда учитывает современные тенденции. "[По данным ВЦИОМа], 66% населения страны хотело бы проживать в малоэтажном жилье. Во всем мире строятся малоэтажные жилые дома: в Финляндии их 89%, в Канаде - 65%, в США - 72%. В России малоэтажное жилищное строительство составляет всего 32%, если строительная отрасль не будет соответствовать потребностям населения, мы придем к тупиковой ситуации", - сказал Шамузафаров.

Рост объемов ввода жилья в полтора раза, до 120 млн. кв. метров, к 2024 году - одна из целей национального проекта "Жилье и городская среда".