ВСС оценил в 15 млрд рублей премии, подлежащие передаче от страховщиков фонду дольщиков

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Страховые компании должны будут передать в фонд защиты прав дольщиков порядка 15 млрд рублей премий, полученных по страхованию ответственности застройщиков, что предусмотрено законом, принятым Госдумой в третьем чтении 19 июня. Об этом сообщила на пресс-конференции вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Светлана Гусар.

"Мы предполагаем, что расчетная сумма будет в районе 15 млрд рублей. Вместе с тем достоверно эту цифру мы узнаем чуть позже, когда будет завершена страховыми организациями работа по проведению сверки. В течение 35-40 дней мы будем этими сведениями обладать", - сказала Гусар.

При этом, по ее оценкам, больше половины этой суммы приходится на страховую компанию "Респект", которая была лидером сегмента страхования застройщиков, но была лишена лицензии 14 мая 2019 года за систематические нарушения прав потребителей, отказы и задержки в выплатах. Закон о передаче премий и ответственности по страхованию застройщиков в фонд дольщиков предполагает, что под него попадают компании, лишенные лицензии не позже 1 мая 2019 года (это только компания "Респект").

"Мне неизвестна аутентичная воля законодателя. из чего он исходил, поскольку общие нормы закона о банкротстве несколько по-другому действуют, чем та ситуация с "Респектом", которая вошла. Вместе с тем, зная, как сейчас проходит ситуация с компанией, у нас особых иллюзий относительно того, что удастся с "Респекта" взыскать денежные средства, нет. Время покажет", - сказала Гусар.

Временная администрация Банка России выявила в деятельности "Респекта" факты, которые могут указывать на вывод активов. ЦБ передал материалы в правоохранительные органы, сообщал ранее регулятор.

Страховщики ответственности застройщиков за все время работы соответствующего закона (с 1 января 2014 года до конца 2018 года) собрали с застройщиков 57 млрд рублей премии, выплатили дольщикам обанкротившихся застройщиков 2 млрд руб., сообщали ранее в ЦБ. Страхование ответственности застройщиков было признано неработающим механизмом защиты прав дольщиков и заменено на фонд защиты прав дольщиков, формирующийся из отчислений застройщиков.

19 июня Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий передачу обязательств и премии за неистекший период страхования ответственности застройщиков от страховщиков в фонд дольщиков.