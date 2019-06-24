Двенадцать домов в рамках реновации построят в Москве до конца года

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Двенадцать домов, в которые смогут переехать жильцы в рамках программы реновации, будет построено в Москве до конца года, с момента старта программы в столице введено в эксплуатацию более 40 жилых домов, сообщил журналистам в понедельник руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.

"В настоящее время в рамках реализации программы реновации в столице ведется строительство 116 жилых домов. 43 жилых дома построено и введено в эксплуатацию с момента старта программы. 12 жилых домов планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года", - сказал он.

Также, по словам Бочкарева, в Москве в первом полугодии 2019 года введено в эксплуатацию два объекта образования - школа и детский сад. До конца года планируется построить и ввести в эксплуатацию еще 10 объектов на 4575 мест, будет закончено и строительство шести объектов здравоохранения.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки, это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5 тыс. 171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.