Комитет СФ по бюджету поддержал закон о частичной компенсации ипотеки многодетным семьям

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Профильный комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам в понедельник поддержал закон, предусматривающий частичную компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям, и рекомендовал палате одобрить его на пленарном заседании 26 июня.

Согласно документу, при рождении третьего и последующего ребенка семье будет выделяться из федерального бюджета 450 тыс. рублей на погашение кредита. Действие господдержки будет распространяться на семьи, в которых третий и последующий ребенок родились в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. При этом компенсационная выплата будет освобождена от налогов.

Оператором программы станет ДОМ.РФ. Для получения выплаты семьи должны предоставить в банк, выдавший кредит, заявление, сопровождающееся стандартным набором документов, а также свидетельства о рождении детей. ДОМ.РФ будет перечислять кредитной организации деньги для частичного погашения кредита заемщика за счет собственных средств, которые будут возмещаться за счет субсидии из бюджета.

Законопроект был инициирован представителями всех фракций Госдумы во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Поручение проработать вопрос о компенсации ипотеки для многодетных семей дал президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в феврале 2019 года. Ожидается, что в этом году выплаты на погашение ипотеки смогут получить около 30 тыс. российских семей.