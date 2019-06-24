В Минстрое сообщили, что программа развития ИЖС пройдет общественные обсуждения

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Обсуждение программы развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС) планируется провести на общественных и экспертных площадках, сообщил в понедельник министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев на заседании коллегии министерства по теме "Национальный проект "Жилье и городская среда".

"Сейчас мы эту программу запустим на общественные и экспертные площадки, чтобы она получила серьезную оценку. Очень важно, чтобы мы эту программу сделали понятной, конкретной и - самое главное - осуществимой", - сказал Якушев.

Министр напомнил, что подготовка программы ведется в соответствии с поручением правительства РФ. "Работа в этом отношении идет полным ходом", - подчеркнул он и отметил, что программа была приоритетом в работе Минстроя с другими ведомствами.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко поручил разработать инструменты финансовой и правовой поддержки развития ИЖС. Предполагается, что в программу будет включен вопрос ипотечного кредитования на строительство дома, а также создания необходимой инфраструктуры, включая газо-, водоснабжение, электричество и строительство дорог. Ожидается, что реализация программы начнется в 2020 году.

Как сообщал ранее замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин, основной проблемой в сфере ипотечного кредитования ИЖС является то, что банки не считают возможным использовать земельный участок под ИЖС в качестве залога. При этом ипотечное кредитование, по мнению Минстроя, станет существенным стимулом развития строительства, что в свою очередь может способствовать выполнению задачи нацпроекта "Жилье и городская среда" по ежегодному объему ввода жилья на уровне 120 млн кв. м с 2024 года.