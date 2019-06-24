Минстрой допустил возможность внесения смягчающих поправок в закон о долевом строительстве

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев видит необходимость внесения смягчающих корректировок в 214-ФЗ, которые могут быть представить на рассмотрение Госдумы к осенней сессии.

Об этом он сообщил на заседании коллегии министерства по теме "Национальный проект "Жилье и городская среда".

"Очень часто задается вопрос: последние ли это поправки в 214-ФЗ. С полной определенностью могу сказать, что не последние. Мы понимаем, что в рамках проектного финансирования сейчас будет наработана достаточно серьезная практика, которая однозначно потребует нормативного регулирования. В осеннюю сессию такая необходимость появится", - сказал Якушев.

По словам министра, сейчас нормативное регулирование переживает обратный процесс, позволяющий снять барьеры для застройщиков в связи с переходом на проектное финансирование. "В декабре, думаю, будет уже первая череда поправок, когда с застройщиков ограничения начнут сниматься. Мы не можем, с одной стороны, поставить отрасль в жесткие условия и при этом не снимаем барьеры, которые были годом раньше", - сказал он.

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта "Ипотека" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". С 1 июля 2019 года российские застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по ДДУ. Как следует из паспорта нацпроекта, к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.