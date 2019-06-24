Минфин разрабатывает программу субсидирования ипотеки для семей с детьми-инвалидами

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Министерство финансов России разрабатывает программу субсидирования ставки по ипотечному кредиту для семей с детьми-инвалидами. Об этом сообщила референт департамента финансовой политики Минфина Анна Волкова в ходе заседания коллегии Минстроя РФ по теме национального проекта "Жилье и городская среда".

"Безусловно, субсидировать можно только ипотечную ставку, кредиты для определенной категории граждан. Наверное, эту категорию граждан целесообразно расширить. Поручение получено, мы сейчас работаем над этим. Мы добавим [в программу субсидирования] семьи с детьми-инвалидами. Сейчас этот продукт прорабатывается, в ближайшее время мы будем готовы [добавить эту категорию населения]", - отметила она.

По словам Волковой, субсидирование ипотечной ставки не должно распространяться на всех граждан. Она добавила, что ипотека - это рыночный механизм, и только средства из федерального бюджета не решат проблему доступности ипотеки.

Кроме того, Волкова обратила внимание на развитие рынка ипотечных ценных бумаг (ИЦБ). Она отметила, что ИЦБ позволит привлечь деньги институциональных инвесторов и направить их на выдачу ипотеки. "Задача, которая стоит перед Минфином, Банком России, - разработка дорожной карты по развитию рынка ипотечных ценных бумаг для снижения стоимости фондирования и привлечения денег на рынок ипотеки. Тем самым мы планируем, что реализация этой дорожной карты позволит снизить на 1-1,25% [ипотечную ставку]. В ближайшее время будет разработана [дорожная карта] и внесена в правительство", - сказала Волкова.

Ранее президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что Минфин не выделял достаточно финансовых ресурсов банкам по программе компенсации льготной ипотеки для семей с детьми, в рамках которой ипотечный кредит таким семьям предоставляется по ставке 6%. Президент отметил, что банки во многих случаях отказывались пересчитывать ранее выданные ипотечные кредиты из-за ошибки правительства и соответствующих структур.

Федеральный проект "Ипотека" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда", его реализация рассчитана до конца 2024 года. Одним из ключевых показателей является достижение значений средней ставки по ипотеке на уровне 7,9% годовых, при этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн. В рамках этого проекта планируется развивать рынок ИЦБ, перевести жилищное кредитование в электронный вид, а также развивать новую систему финансирования жилищного строительства. Финансирования этот федеральный проект не предусматривает.