Минстрой опубликовал проект об определении 1 октября дедлайном готовности домов без эскроу

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Минстрой России рассматривает 1 октября в качестве предельного срока готовности домов без эскроу. Такое предложение ведомства содержится в поправках к постановлению правительства о критериях готовности строительных объектов, которые опубликованы в понедельник на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

"Установить, что застройщик может направить... заявление о выдаче заключения о степени готовности объекта и возможности заключения договоров участия в долевом строительстве без использования счетов, предусмотренных статьей 15 федерального закона № 214-ФЗ... в период до 1 октября 2019 года", - говорится в поправках к проекту постановления.

Экспертиза и публичное обсуждение проекта продлятся до 19 июля 2019 года.

Ранее Минстрой предлагал установить для застройщиков крайний срок подачи заключений о соответствии критериям неприменения счетов эскроу. Таким образом, планируется, что с 1 июля до 1 октября застройщики смогут продолжить строительство, но без привлечения средств граждан, чтобы довести строительную готовность проектов до 30%. При этом продажи дольщикам квартир в домах с недостаточной строительной готовностью с 1 июля 2019 года будут остановлены.

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта "Ипотека" нацпроекта "Жилье и городская среда". С 1 июля 2019 года российские застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию.

Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по ДДУ. Как следует из паспорта нацпроекта, к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.