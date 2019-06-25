Москва перевела в электронный вид приватизацию объектов культурного наследия

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Москва перевела в электронный вид процедуру приватизации объектов культурного наследия регионального и федерального значения, что повысит открытость конкурсов, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"Переход на электронную форму приватизации призван сделать процедуру продажи государственного имущества на конкурсе более прозрачной, а также упростить формат участия для потенциальных инвесторов, исключить человеческий фактор при приеме заявок и проведении торгов. Благодаря открытой конкуренции повысится и итоговая стоимость объектов, что увеличит размер доходов в городской бюджет",- цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

В сообщении уточняется, что если раньше участники процедуры продажи без объявления цены и конкурсов по продаже объектов культурного наследия регионального и федерального значения подавали свои заявки в закрытой форме и ожидали вскрытия конвертов, по итогам которого определялся победитель, теперь при покупке такой недвижимости инвесторы будут подавать заявки открыто в день проведения торгов. Кроме того, для покупки объектов культурного наследия инвесторам приходилось физически присутствовать на конкурсе и ожидать объявления результата процедуры, теперь же конкурс будет проходить в электронной форме.

"Новый формат продажи будет касаться не только объектов, которые будут выставлены на торги в ближайшее время, но и того городского имущества, которое было выставлено на продажу начиная с 1 июня", - уточняет пресс-служба.

По словам руководителя департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, в настоящее время для электронной продажи готовится документация по объектам культурного наследия, а также по машиноместам, продающимся без объявления цены.

"Сейчас на конкурс городом выставлено два объекта недвижимости общей площадью 388,8 кв. м. В ближайшее время на электронную продажу на конкурсе будет выставлено еще четыре помещения в объектах культурного наследия регионального значения общей площадью 263 кв. м, которые находятся в Центральном административном округе. Кроме того, на продажу без объявления цены будут выставлены 73 объекта недвижимости общей площадью 1650,6 кв. м, 72 из которых - машиноместа, находящиеся в подземных паркингах многоквартирных жилых домов и в нежилых зданиях", - цитирует пресс-служба Гамана.