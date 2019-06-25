Токаев пообещал жителям Арыси помочь с восстановлением жилья

НУР-СУЛТАН, 25 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что государство окажет помощь жителям города Арыси, где в понедельник произошел взрыв на складах боеприпасов воинской части. Соответствующее заявление он опубликовал во вторник на своей странице в Twitter.

"Выражаю благодарность всем казахстанским волонтерам за большой, полезный труд во имя благополучия жителей Арыси. Им сейчас действительно трудно. Государство поможет им. Город и жилье восстановим", - написал Токаев.

В понедельник на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с городом Арысь, произошло возгорание, повлекшее взрывы боеприпасов. В результате ЧП погибли два человека - один гражданский, один военнослужащий, 89 госпитализированы. Проведена эвакуация жителей Арыси в близлежащие населенные пункты. Многие здания в городе серьезно пострадали. Население города составляет порядка 45 тыс. человек.