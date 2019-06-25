Стандарт комплексного развития территорий пройдет общественные обсуждения

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ РФ планирует вынести на общественные обсуждения стандарт комплексного развития территорий, сообщил во вторник глава министерства Владимир Якушев.

"Очень важно, чтобы этот стандарт был переложен в нормативно-технический документ и свод правил. Сегодня, когда мы разложили этот документ, это порядка 500 сводов правил, которые необходимо поправить, это как раз касается благоустройства, качественной застройки. <...> Этот концепт должен быть поддержан в первую очередь гражданами и населением, затем мы перекладываем его в нормативно-технический документ", - сказал он на выставке в Госдуме, где представлены результаты разработки стандарта.

Министр уточнил, что порядка 300 сводов правил находится в работе.

Стандарт комплексного развития территорий - стратегический документ, задача которого - сформировать комплексный подход к развитию комфортной городской среды. Свод правил будет направлен на эффективное использование земельных ресурсов внутри городов и станет методическим руководством при разработке и реализации механизмов жилищного строительства. Разработкой стандарта занимаются Минстрой, ДОМ.РФ и КБ "Стрелка".