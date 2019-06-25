Оренбургская область станет пилотным регионом стандарта комплексного развития территорий

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Оренбургская область выбрана в качестве пилотного субъекта России для внедрения стандарта комплексного развития территорий (КРТ), разработанного согласно паспорту нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщил во вторник журналистам гендиректор ДОМ.РФ Александр Плутник после заседания Совета по развитию городских территорий и общественных пространств в Госдуме.

"Оренбургская область предложила себя в качестве пилотного региона для внедрения стандарта. В целом мы готовы изучить предложения любых регионов", - отметил Плутник.

Ранее и. о. главного архитектора Оренбургской области, глава Оренбургского регионального отделения Союза архитекторов России Наталья Ибрагимова в разговоре с журналистами отметила, что стандарт КРТ - возможность для региона внедрить практики, которые помогут горожанам почувствовать на себе качественную городскую среду. По ее словам, в 2017-2019 годах регион "показывает устойчивый рост объектов вводимого жилья, тем не менее в этом году Росстат фиксирует отток из области свыше 10 тыс. человек - людей не удерживает жилье, которое строится". Стандарт был бы тем документом, который помог бы региону по-другому взглянуть на среду, на комфортные условия проживания, на новые требования, считает Ибрагимова.

О стандарте

По словам партнера конструкторского бюро (КБ) "Стрелка" Алексея Муратова, цель стандарта комплексного развития территорий - внедрить в массовое жилищное строительство современные подходы. По стандарту планируется внести изменения в 12 сводов правил, шесть ГОСТ и шесть СанПиН.

Ранее во вторник, осматривая перед заседанием стенд с результатами разработки стандарта КРТ, глава Минстроя России Владимир Якушев сообщил, что стандарт пройдет процедуру общественного обсуждения.

"Новый подход требует новых инструментов. Мы рассчитываем, что стандарты, пройдя общественные обсуждения, будут переложены в нормативно-технический документ. Надеемся, что наша совместная работа приведет к ускорению, продвижению лучших практик в мире", - сказал Плутник в ходе заседания.

Он добавил, что в настоящее время строительство в РФ осуществляются на основе стандартов, принятых в 1970-е годы, которые теряют свою актуальность. При этом есть возможность оперативно их поправить, подчеркнул Плутник.

Стандарт КРТ - стратегический документ, задача которого - сформировать комплексный подход к развитию комфортной городской среды. Свод правил направлен на эффективное использование земельных ресурсов внутри городов, улучшение качества жизни при повышении темпов строительства. Стандарт КРТ разработан Минстроем России, ДОМ.РФ совместно с КБ "Стрелка" согласно паспорту нацпроекта "Жилье и городская среда".