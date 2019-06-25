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Власти Саратовской области планируют решить проблему обманутых дольщиков до 2025 года

По данным пресс-службы регионального министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в списке пострадавших от действий недобросовестных застройщиков находятся 2063 человека

САРАТОВ, 25 июня. /ТАСС/. Возведение 38 долгостроев в Саратовской области планируется завершить до 2025 года, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

"В Саратовской области в списке проблемных находится 38 домов <...> В соответствии с разработанной дорожной картой на текущий момент решить проблемы обманутых дольщиков планируется до 2025 года", - сказал собеседник агентства.

По данным министерства, всего в списке пострадавших от действий недобросовестных застройщиков находятся 2063 человека.

Завершить восстановление долгостроев власти рассчитывают, в том числе за счет введения льгот для застройщиков - инвестору, который завершил строительство проблемного дома или предоставил денежную компенсацию или жилое помещение бесплатно в собственность гражданам, предоставляется земельный участок для реализации проекта и дальнейшей застройки.

По данным министерства, в 2017-2018 годах удалось решить проблемы дольщиков 20 многоквартирных домов. В 2019 году планируется завершить строительство еще десяти домов, что позволит восстановить права 710 участников строительства.

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