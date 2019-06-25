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В Минфине не видят серьезных причин для роста цен на недвижимость из-за эскроу

При этом переход строительной отрасли на эскроу-счета позволит снизить стоимость ипотеки, считает замглавы ведомства Алексей Моисеев

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Введение эскроу-счетов не создаст причин для роста цен на недвижимость. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью программе "Доброе утро" на телеканале "Россия-1"

"В любом случае заемщик де-факто брал заемные средства у гражданина. Только это выражалось не в процентной ставке, это выражалось в скидке, которую застройщик платил при покупке. Если человек покупает на этапе фундамента, допустим, на 30% дешевле, то вот эти 30% разницы по сути и есть процентная ставка за пользование деньгами. По большому счету, мы здесь не видим серьезных причин для роста цен", - сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли гражданам ожидать роста цен на недвижимость из-за системы эскроу.

При этом, по словам Моисеева, эскроу-счета позволят снизить стоимость ипотеки. "Что касается ипотеки, то ипотека будет дешевле, потому что банки будут понимать, что защита выше", - добавил он.

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта "Ипотека" нацпроекта "Жилье и городская среда". С 1 июля 2019 года российские застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.

Как следует из паспорта нацпроекта, к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.

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